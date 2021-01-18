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Istanbul Indoor Challenger'da Ergi Kırkın ikinci turda

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nun ev sahipliği yaptığı 2021’in ilk Challenger turnuvası Istanbul Indoor Challenger’da ana tablo mücadeleleri başladı.

Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nun ev sahipliği yaptığı 2021'in ilk Challenger turnuvası Istanbul Indoor Challenger'da ana tablo mücadeleleri başladı. Toplamda 132 bin 280 Euro para ödülüne sahip organizasyonun ikinci gününde korta çıkan milli tenisçi Ergi Kırkın ikinci tura yükseldi.


TED Spor Kulübü kapalı kortlarında gerçekleşen organizasyonda ana tablo mücadeleleri başlarken, elemelerin final turuyla ana tabloya dahil olacak 4 isim de belli oldu. Istanbul Indoor Challenger'ın ikinci gününde iki milli temsilci korta çıktı. Milli tenisçi Ergi Kırkın dünya eski 33 numarası İtalyan raket Paolo Lorenzi'yi 6-4, 6-2 yenerek ikinci tura yükseldi. Kırkın'ın çeyrek final yolundaki rakibi 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan ve Brezilyalı Joao Menezes karşılaşmasının kazananı olacak. Altuğ Çelikbilek ise başa baş geçen mücadelenin ardından turnuvanın 7 numaralı seri başı Jozef Kovalik'a 7-5, 2-6, 6-4 yenilerek turnuvaya teklerde veda etti.


Turnuvanın üçüncü gününde yarın Cem İlkel ve 1 numaralı seri başı Daniel Elahi Galan korta çıkan isimler arasında olacak. Çiftler heyecanının da yarın başlayacağı organizasyonda Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın da mücadele edecek.

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