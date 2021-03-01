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İstanbul itfaiyesinden teleferik hattında nefes kesen kurtarma tatbikatı

İstanbul İtfaiyesinin olası bir sıkışma ihtimaline karşı Eyüp-Piyer Loti (TF2) Teleferik Hattında gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Tatbikata Metro İstanbul'un acil durum ekipleri de destek verdi.


İstanbul İtfaiyesinin olası bir sıkışma ihtimaline karşı Eyüp - Piyer Loti (TF2) Teleferik Hattında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta Metro İstanbul'un acil durum ekipleri teknik destek sağlarken kurtarma ekipleri de tahliye tatbikatı yaptı. İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan tatbikat açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:


“Teleferik sistemleri en güvenli ulaşım yolları arasında bulunmakta. Ancak İBB olarak olası deprem veya fırtına durumunda oluşabilecek bir arıza ihtimaline karşı alternatif tahliye metotlarını sürekli olarak çalışıyoruz. Bu tatbikat ile birimlerimiz arasındaki koordinasyon düzeyi ve kurtarma ekiplerimizin teknik kabiliyetini artırdık.”

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