İstanbul Karasurları Millet Bahçesi'nin 1. etabı 1,5 ay sonra hizmete açılıyor

etabının yaklaşık 1,5 ay sonra İstanbulluların hizmetine açılacağını söyledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Karasurları Millet Bahçesi çalışmalarına yönelik basın toplantısı düzenlendi. Fatih Belediye Başkanı Turan, toplantının ardından da sahada incelemelerde bulundu.

“Rızaya dayalı çalışıyoruz”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, mutlu olduklarını belirterek, “Şu anda Fatih'te 3,5 yıldır sürdürdüğümüz Karasurları Millet Bahçesi projemizin 1. etabının içindeyiz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Konut İdaremiz tarafından ihalesi yapıldı. Bu alandaki bütün proje ve kamulaştırma çalışmaları Fatih Belediyemiz tarafından biz yaptık. Bakanlığımız ihaleyi yaptı. Burada ilk etap olan Topkapı'dan Mevlanakapı'ya kadar geçmişte bu alanın tamamı niteliksiz yapılar ve gecekondularla kaplı bir alandı, bu alanı boşalttık insanlarla kavga etmeden yaptığımız işler rızaya dayalı olarak yapıldı. Bu alanı 1-1,5 ay içinde Fatihlilere İstanbul'un hizmetine açacağız. Karasurları Millet Bahçesi'nin 1. Etabı yaklaşık 25 bin metrekare, ki bu alan Fatih'teki en büyük yeşil alandan daha büyük şu anda, bunu kent hafızasına Karasurları Millet Bahçesi olarak geçirmiş olacağız. Benim için sevinçli bir gün inşallah 1,5 ay sonra da yılbaşında Fatih'te hediye olarak açmış olacağız. Mevlanakapı Silivrikapıda 2. Etap çalışmalarımızda devam ediyor burada da 3 ayrı bölgede çalışmamız var inşallah 2 ay sonra bir etabı 3 ay sonra başka etabı açmak üzere burada hem İstanbullular hem Fatihler için çok farklı bir perspektif ortaya koymuş olacağız” dedi.

İstanbul Karasurları Millet Bahçesi 5 etapta ele alınacak olup 230 bin metre kare büyüklüğünde olacak. Projeyle Topkapı Yedikule yaklaşık 3.5 kilometrelik hat boyunca kesintisiz yaya, bisiklet yolu ve yeşil alandan oluşacak. Proje kapsamında yaklaşık 25 bin metrekareden oluşan Karasurları Millet Bahçesi'nin 1. etabı 1,5 ay içinde tamamlanıp hizmete açılacak. Millet Bahçesi 1. Etap çalışması Topkapı'dan Mevlanakapı'ya kadar olan alanı kapsıyor.