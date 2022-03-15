İstanbul kongre ve konferansların merkezi olacak

Uluslararası konferanslarda 2021'in son çeyreğinde yüksek sayılara ulaşılan İstanbul'da, 2022'nin son çeyreği ve 2023 sonrası için çok sayıda talebin geldiği belirtiliyor.

Türkiye, kültürel yapısı ve mutfağıyla yabancı turistlerin tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Tarihi dokusuyla önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan İstanbul, sürdürülebilirlik çalışmalarla kongre ve konferansların merkezi haline geliyor. Uluslararası konferanslarda 2021'in son çeyreğinde yüksek sayılara ulaşılan İstanbul'da, 2022'nin son çeyreği ve 2023 sonrası için olan dönemlerden çok sayıda talebin alındığı belirtiliyor.

"İstanbul tarihi dokusuyla marka değeri olan bir ilimiz"

Hilton İstanbul Bomonti Otel Genel Müdürü Bülent Tarlan, otelin geçen yılki değerlendirmesi ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarlan, 2021 yılının otelcilik anlamında başarılı geçtiğini belirterek, "Kısıtlamaların kalkmasıyla beraber yılın son 7 ayı bizim için tahminlerimizin ötesinde bir yıl oldu. Covid-19 ülkemizde çok iyi yönetildi. Avrupa ve Asya'ya çok iyi örnek oldu, İstanbul'u cazip hale getirdi. İstanbul zaten gerek genel anlamda gerek kongre turizmi gerek kültürel değerlerimiz gerekse de koronavirüs döneminde aldığı tedbirlerle tüm dünyada fevkalade yankı uyandırdı. İstanbul tarihi dokusuyla marka değeri olan bir ilimiz. Covid-19 buna zarar vermedi, sadece geçici bir ara oldu. Bunu takip eden süreçte 2021 senesinde uluslararası iş talepleri aldık. 2022 yılı ve takip eden dönemler için de talepler mevcut. İstanbul sürekli marka değerini artıran ve tüm dünyaya örnek olan bir turizm merkezi haline geldi" dedi.

"Türkiye'de turizm dünya standartlarının ötesinde bir ivme kazandı"

Türkiye'de Hilton'un 67 yıllık bir tarihi olduğunu hatırlatan Tarlan, "Hilton İstanbul Bomonti sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Ortadoğu'daki en büyük yatırımımız. 2022 senesi bize doluluklar bakımından ve misafirlerin uluslararası portföyleri açısından 2019 yılını hatırlattı. 2019 çok başarılı geçen bir yıldı. Dünyadaki tüm gelişmelere rağmen biz 2022 yılı beklentimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de turizm dünya standartlarının ötesinde bir ivme kazandı. Türkiye'deki oteller; teknolojileri, yenilikleri ve dış dünyayla olan bağlantılarıyla dünyaya örnek oldu. Turizm politikamız 2018'den beri çok başarılı ilerliyor. Türkiye'nin turizm atağı, coğrafyası ve turizm algısının tüm dünyada çok iyi tanıtılması bize avantajlar sağladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman barışın arkasında olduğunun altını çizen Tarlan, "Hem Rus hem de Ukraynalı dostlarımızı bundan sonraki süreçte de bekliyor olacağız. Biz barıştan yanayız. Türk turizmi bu olaylardan etkilenmeyecektir. Türkiye bu pazarlarda aktif rol aldı. Önümüzdeki süreçte biz Ortadoğu turizminin her anlamda güçlenerek geleceğini düşünüyoruz. Bizim sadece münferit işlerde değil, toplantı ve kongre işlerinde de artık bu pazarın tam anlamıyla bize döneceğini düşünüyoruz. Türkiye'deki tüm tesisler ve konferans imkanlarıyla artık Ortadoğu'da münferit misafir dışında büyük konvansiyonel işler almayı da ümit ediyoruz. Bu yılın ikinci yarısından itibaren de süreci yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden münferit misafirlerin olduğunu aktaran Tarlan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz dördüncü çeyrek itibariyle ve özellikle 2023 yılının başından itibaren BAE esaslı da büyük toplantı ve kongreler beklemekteyiz. Hilton'un uluslararası bir kuruluş olarak 2018'den beri sürdürülebilirlik konusunda çok önemli çalışmaları bulunuyor. Tüm operasyonlarımızda karbon yayılımını engelleyecek tedbirleri uygulamaktayız. Tüm uluslararası misafirlerimiz Türkiye'yi kültürel, gastronomi, tarihi açıdan çok destekliyorlar. Bizim mutfağımız çok tarihsel ve kültürel değerlerle zenginleşmiş bir mutfak. Covid-19 süreci ve Ukrayna-Rusya arasındaki süreç turizmciler açısından çok önemli. Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, tüm turizm cemiyetlerine, TÜROB ve TÜRSAB'a teşekkür ederim".

Otelin İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs ise İstanbul'un kongre ve konferans turizmini değerlendirdi. Altınörs, uluslararası konferansların 2021'in son çeyreğinde biraz daha yüksek sayılara ulaştığını belirterek, "2022'nin son çeyreği ve 2023 sonrası için olan dönemlerden çok sayıda talep alıyoruz. Avrupa ve Amerika'dan talepler geliyor. Konferans kapasitesi bakımından 12 bin metrekareye varan konferans merkezimiz var. Bu taleplerin gelmesinde kapasitemiz önemli rol oynuyor. Koronavirüs döneminden bu yana otelimiz hiç kapanmadı. Uluslararası konferanslar için 2023 ve sonrası daha belirleyici olacaktır. Otelimiz, sürdürülebilir toplantılar adı altında bir program başlattı. Toplantı sahipleri müşterilere, üretecekleri karbon emisyonu doğaya geri çevirebilecekleri bir sistem öneriliyor. Bu sayede karbon emisyonunu azaltıcı tedbirlere dahil olmuş oluyoruz" dedi.

"Zengin mutfağımızın ülke turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

2024 yılında yapılacak bir konferans için ABD'li bir gurubu ağırlarken yaşadıkları bir olayı anlatan Altınörs, "Onlarla güzel bir öğlen yemeği yedik. Kültürümüzdeki birçok yemeği tanıtma fırsatımız oldu. İçlerinden bir tanesi yemeklerin ve mezelerin birkaçını bildiğini söyledi ve evde yaptıklarını belirttiler. Zengin mutfağımızın ülke turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.