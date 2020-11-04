İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul, Manchester United'a yine yaramadı

İstanbul’daki son iki maçında Galatasaray’a 1-0, Fenerbahçe’ye de 2-1 yenilen Manchester United, bu akşam da Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybetti.

İstanbul'daki son iki maçında Galatasaray'a 1-0, Fenerbahçe'ye de 2-1 yenilen Manchester United, bu akşam da Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybetti.


Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca'dan geldi. Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.


Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul'da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012'de Galatasaray'a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016'da da Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti.


Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul'da adeta kabus yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.