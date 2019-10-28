İstanbul Maratonu'nda atık geri dönüşümüne destek verilecek

Vodafone İstanbul Maratonu'nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplanarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere ‘çöp(m)adam' projesine bağışlanacak.

Herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza atan Vodafone, 3 Kasım Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak üzere harekete geçti. Vodafone, maratonun tanıtımı ve markalama çalışmaları için kullanılacak yaklaşık 1500 metrekare vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere ‘çöp(m)adam' projesine bağışlayacak. Vodafone böylece, çalışma hayatında hiç yer almamış kadınlara fırsat oluşturmayı hedefleyen çöp(m)adam hareketine maraton kapsamında destek veren ilk şirket olacak.

Amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye'de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ayvalık'ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen ve kısa sürede Türkiye geneline yayılan çöp(m)adam projesine destek veriyoruz. Hayatları boyunca düzenli gelire sahip olmamış kadınların bir araya geldiği bu projeyle, ambalaj atıkları kadınlar tarafından özgün ve benzersiz ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Biz de Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplayarak geri dönüşümlü çantalar üretebilmeleri için çöp(m)adamlara ileteceğiz. Maratonda böyle bir etkinliğe imza atan ilk şirket olacağız.”

37 bin sporcu bekleniyor

Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl 106 ülkeden 37 bin sporcunun katılması bekleniyor. Kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Maraton için 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt yaptırılabilecek.