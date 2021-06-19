İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasına operasyon

17 ilde yapılan operasyonun 6'sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sınında ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiye yönelik yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

Aralarında rütbelilerinde bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonun hakkında gözaltı kararı olan 6'sının Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da 30 adrese operasyon gerçekleştirildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı. Operasyonda adreslerde arama yapılırken adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.