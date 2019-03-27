İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı sanal bahis şebekesine düzenlenen operasyonda 37 şüpheliden 10'u tutuklandı. Siber polisi, suç örgütünün MASAK takibinden kurtulmak için elde ettikleri kazancı sanal paraya dönüştürdükleri belirlendi. Hava destekli operasyon, polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart tarihinde İstanbul, İzmir ve Mardin'de, futbol ve diğer spor müsabakalarda yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan operasyon kapsamında, sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalanmıştı.

O tarihte düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda 390 bin 430 TL, 39 bin 713 Amerikan doları, 2 bin 50 Euro, 220 İsviçre Frangı, 30 bin TL'lik çek, 8 silah, yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde, çok sayıda altın mücevherat, 60 ayrı cep telefonu, 14 dizüstü bilgisayar, 17 tane hafıza kartı, 7 harddisk, ve çok sayıda banka hesap cüzdanları ile kartları ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün suçtan elde etmiş olduğu haksız kazançtan elde ettiği değerlendirilen çeşitli marka ve modelde 14 lüks araç soruşturma kapsamında inceleme altına alınmıştı.

- Silahlı suç örgütünün 10 üyesi tutuklandı

Yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütü üyesi 37 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Mart Cuma günü Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest kalmasına karar verildi.

- Suç örgütü üyeleri, MASAK takibinden kurtulmak için SMS yöntemini geliştirdi

Çeşitli internet siteleri üzerinden futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütünün, yurt dışı kaynaklı bahis sitelerine ait panelleri satın aldıkları, bu panelleri kullanarak vatandaşlara yasa dışı bahis oynatma imkanı sağladıkları kaydedildi. Örgütün, vatandaşları bahis oynatmak amacıyla cep telefonlarına SMS link gönderip, internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak cazip kampanya düzenledikleri ve bu yöntemlerle elde ettikleri haksız kazancı belli bir komisyon karşılığında paylaştıkları belirtilirken, suçtan elde ettikleri paraların da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından takibi yapılmaması ve paranın izini kaybettirmek için sanal paraya dönüştürerek uluslararası para cüzdanlarına attıkları ortaya çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince ortaya çıkarılan akıl yöntemlerden elde edilen gelirle suç örgütü lider ve yöneticilerinin lüks hayat sürdükleri ortaya çıkarıldı.