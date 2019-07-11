İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Temmuz'da operasyon düğmesine basan polis, İstanbul, Ankara ve Artvin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., A.A., İ.A., E.B., H.C., H.B., A.T., Z.A., D.I., D.Y., V.G., A.T., O.C., M.A., B.T., S.K., S.A., M.B., M.Ö., M.Ş., M.K., A.B., L.A., Ö.F.G.,A.G., I.S., I.D., H.D., B.M., M.A., B.A., M.B. ve I.A. adlı 33 kişiyi gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 4 bin 146 cep telefonu, 126 adet cep telefonu ekranı, 230 tane telefon bataryası, 1 adet barkot etiket cihazı, yüzlerce telefon parçası, çok sayıda telefon ara bağlantı kabloları ve IMEI klonlama cihazları ile çok sayıda etiket ele geçirildi.


Zanlıların, IMEI klonlama cihazları ile IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.


Şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede ‘adli kontrol' şartı ile 15 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.