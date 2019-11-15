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İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde yürütülen sahte para operasyonunda 15 kişi yakalandı.

Şebekenin, 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları belirtildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte para soruşturmasında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Adana'da 24 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


Baskında, şebeke tarafından İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilip buradan piyasaya sürülmek üzere olan 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte para ele geçirildi.


Zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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