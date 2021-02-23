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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Kırşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda İstanbul'un Beykoz, Ümraniye, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Toplamda 65 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Ayrıca yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.

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