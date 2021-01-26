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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok şahıs da şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan ve İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı. FETÖ terör örgütünün mali kaynağını oluşturan iş adamları ve ‘ByLock' kullanıcılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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