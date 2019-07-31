İstanbul merkezli 5 ilde yasaklı ilaç ve teff tohumlu çay operasyonu: 7 tır ürün ele geçirildi

İstanbul polisi ve Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen tehlikeli ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlileri, merkezi İstanbul Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan ve piyasada faaliyet gösteren zincirleme paravan şirketler üzerinden yurt dışından teff tohumlu “zayıflama çayı” ve “cinsel içerikli ürün” adı altında kimyasal hammadde ithalatı gerçekleştiren bir şirketi incelemeye aldı.

- Çoğu zehir saçan ürünleri “müşteri” gibi sokaktan ve internet sitelerinden satın alan polis, şirketi yakın takibe aldı

Emniyet ve gümrük muhafaza ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütülerek, söz konusu şirketin, çeşitli internet siteleri ve eczaneler üzerinden ticareti yapılan ürünler “müşteri” gibi satın alınarak incelenmek üzere İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

İnsan sağlığını tehlikeye atan yasa dışı üretim ile ilgili alınan tahlil sonuçlarını tek tek mercek altına alıp inceleyen güvenlik birimleri, buna göre eczanelerden ve şirketin kendi sitesinde satılan ürünlerde kullanılması yasaklı katkı maddelerinin bulunmadığı, ancak aynı şirkete ait ürünlerin çeşitli internet siteleri ve sosyal medya ağları üzerinden satılan, gıda ürünlerinde etken madde olarak kullanılması yasaklanmış ham maddelerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, merkezi Ümraniye Dudullu'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan söz konusu firmaya yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü.

İnsan sağlığına zararlı ve ölümcül maddeler yer alıyor

Yüksek dozda kullanıldığında insan gözünü kör etmeye kadar varan ve ölüm riski taşıyan Sildenafil, cinsel içerikli ürünler ile zayıflama çaylarının içeriğinde, kontrol dışı kullanıldığında kalp ve damar sisteminde tahribata yol açıp ölümcül risk barındıran Sibutramin, şeker dengeleme yarayan ancak zayıflama amacıyla kullanıldığında ölüme götüren Metformin, ağrı kesici olarak bilinen, ancak ileri dozda kullanıldığında uyuşturucu madde etkisi gösteren Parasetamol ve tıp dilinde obsesif kompülsif bozukluğu olarak bilinen saplantılı kişilik hastalığında kullanılan Fluoksetin maddelerinin bulunduğu analiz sonuçlarında ortaya çıktı.

Şirketin CEO'su ve beraberindeki 14 şüpheli yakalandı

Ortaya çıkan raporlar ve analizlerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon kararı alan güvenlik birimleri, 24 Temmuz'da İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da eş zaman operasyon başlattı. Beş ilde çoğu yasal görünümlü iş yeri, ilaç fabrikası ve deponun bulunduğu 20 adrese düzenlenen baskında, adı geçen şirketin CEO'su Uğur Kemal S., örgüt yöneticisi Erdi T. ile şebe üyeleri; M.Ö., Y.Ö.G., S.B., E.A., F.A., A.B., C.G., O.K., M.B., Ş.G., S.Ö. ve V.Ç.'den oluşan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 tır dolusu ürüne el konuldu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, 686 kilo 455 gram zayıflama çayı, 1 ton 300 kilogram Sibutramin hammaddesi, küçük ve büyük baş 138 bin 866 kapsül hayvan yemi, bin 789 cinsel performans artırıcı spray, çeşitli markada 228 bin 812 cinsel gücü geliştirici bal, 3 milyon 624 bin 367 güç artırıcı macun, 66 bin 261 sıkılaştırcı krem, 3 bin 545 zayıflama jeli, 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel, 380 paket cinsel güç arttırıcı kahve, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 141 bin 440 paket cinsel güç arttırıcı çikolata, 7 kilo 670 gram çikolata ve çay yapımında kullanılan hammadde, toz halinde 200 paket bağırsak çalıştırıcı, 31 sıvı dolum, kapsül, basım,filitre ve ambalaj makinesi, 13 tank, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Basın yayın organlarına parayla haber yaptırmışlar

Piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan 7 tır dolusu ürün, imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, operasyonda gözaltına alınan şirketin en üst yöneticilerinden Uğur Kemal S., örgüt yöneticisi Erdi T. ile M.Ö., Y.Ö.G., S.B., E.A., F.A., A.B., C.G., O.K., M.B., Ş.G., S.Ö. ve V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerin tamamını serbest bıraktı...

Güvenlik güçlerinin uzun süre devam eden çalışmaların ardından operasyonla yakalanan 14 şüphelinin tamamının, çıkarıldıkları Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Türkiye çapında planlı olarak yapılan en kapsamlı operasyonun detaylarına ilişkin ulaşılan bilgilerde, liderliğini Uğur Kemal S.'nin yaptığı şebekeye yönelik, yüzde 80'i insan sağlığına aykırı ilaç üreten firmaya yapılan baskın, şüphelilerin kendi aralarındaki telefon görüşmelerine de yansıdı. Gün yüzüne çıkan panik anlarına ilişkin tapelerdeki diyaloglarda telaş ve öfkenin yanısıra, polisi karşılarında gören şüphelilerin, sakladıkları ürünlerin ele geçmesinden duydukları endişe yer alıyor.

Öte yandan aynı şirketin 2005 yılından bu yana faaliyet gösterdiği kaydedilirken, usulsüz ve illegal olarak üretilen zayıflama çayı ve cinsel içerikli ilaçların ticaretine yönelik daha önce de benzer operasyonlara hedef olduğu ortaya çıktı. Şirket yöneticilerinin, söz konusu operasyonlarla ilgili hedef şaşırtmak için bazı basın yayın organlarına para karşılığı haber yaptırıp, üretim tesislerini gezdirdikleri, polis baskınlarını kendilerine yapılmamış gibi davranarak kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye çalıştıkları iddia edildi.