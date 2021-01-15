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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruştur İSTANBUL (İHA) - Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


ma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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