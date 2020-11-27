İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonunda 33 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33’ü yakalandı.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı. Operasyon anı polis kameralarına yansırken 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün ankesör yapılanması a ilişkin yürütülen soruşturmada gece saatlerinde İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütün Ankesör yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı. 11 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken yapılan eş zamanlı operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.