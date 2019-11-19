İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 12 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen ve 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen sahte para soruşturmasında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 Kasım sabahı harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheliden 21'i yakalanırken, polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar dün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak” ve “parada sahtecilik” suçlarını içeren dosya kapsamında mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dosya kapsamında hakim karşısında ifade veren 12 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine konuldu.

Polisin yürüttüğü operasyon sırasında, şebeke tarafından İstanbul ve Adana'dan İzmir'e gönderilip buradan piyasaya sürülmek üzere olan 15 bin dolar ile 128 bin TL sahte paraya el konmuştu.