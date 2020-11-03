İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet üzerinde futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik yasa dışı bahis oynanmasına aracılık eden çeteye yönelik geçtiğimiz 27 Ekim'de İstanbul merkezli Kütahya, Aydın, Trabzon ve Bursa'da eş zamanlı operasyonda düzenlemiş, aranan 69 şüphelinin 51'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Çete üyelerinin bahis sitelerine yatırılan paraları teknik takibe yakalanmamak için ATM'lerden "QR kod" yöntemiyle çektikleri ortaya çıkarılan operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri dün tamamlandı. Para sayma makinesi ile 395 bin 355 lira nakit para ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin ikisi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 39 şüpheli hakkında ‘adli kontrol' hükümleri uygulanırken, diğer 10 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.