İstanbul Metrosunun tavanı aktı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih'te bulunan Aksaray Metro istasyonunun tavanından su aktı. Ekipler tarafından suyun aktığı yerlere ‘kaygan zemin' uyarısı koyarak şeritle kapattı.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Fatih'teki Aksaray Metro istasyonunun tavanından su aktı. Yağmur nedeniyle metro girişindeki alanın tavandan içeriye sızan yağmur sularından dolayı istasyon görevlileri önlem aldı. Tavanın aktığı bölgeyi ‘dikkat kaygan zemin' uyarısı koyan görevliler şeritle alanı kapatarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.