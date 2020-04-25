İstanbul meydanlarında korona sessizliği

Önemli ve işlek noktalardan olan tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş meydanları ile Barbaros Bulvarı civarındaki sessizlik farklı bir atmosfer oluşturdu.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü gününde

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'daki işlek noktalardan olan Tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanları ile Barbaros Bulvarı civarı sessizliğe büründü.