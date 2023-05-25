İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı.

14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine ilişkin İstanbul'dan seçilen milletvekilleri, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını almaya başladı. Kurul başkanı Ramazan Seçkin ile üyelerince teslim edilen mazbataları, Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri Celal Adan, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Feti Yıldız teslim aldı. Bunun yanı sıra aynı ittifaktan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Önder Aksakal da mazbatasını teslim aldı. Millet İttifakı'ndan ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Gökan Zeybek de mazbatasını teslim aldı.

‘'Türk Milleti demokrasiyi benimsemiş ve demokrasiyi koruyan, dünyada en iyi koruyan milletlerden bir tanesi''

Teslim töreni sırasında açıklama yapan Celal Adan, ‘'Milletimize hayırlı olsun. Türk Milleti demokrasiyi benimsemiş ve demokrasiyi koruyan, dünyada en iyi koruyan milletlerden bir tanesi. Bugün burada Teşkilat Başkanımız, değerli hocamız Semih Yalçın bey, Ar- Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter bey, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyle birlikte mazbatalarımızı aldık. Hayırlı olsun milletimize'' dedi.

‘'Türk milletinin feraseti bir kez daha kendisini gösterdi''

Mehmet Önder Aksakal da öncelikle seçimlerin Türk milletine hayırlı olmasını dilediğini söyleyerek, ‘'Birinci etabını 14 Mayıs'ta tamamlamıştık, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta tamamlanacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Meclisi'nde ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna eriştiğim için ben de çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve yaşatılması için meclisteki görevimizi yerine getireceğiz, halkımıza hizmet edeceğiz. Güzel bir seçim dönemi oldu. Türk milletinin feraseti bir kez daha kendisini gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da kararlı bir şekilde vatandaşlarımız sandığa gidecekler, tercihlerini kullanacaklar. Demokrasimizi yaşatacağız'' şeklinde konuştu.

Gökan Zeybek ise açıklamasında, ‘'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz adına parlamentoda görev yapacağız. Ülkemize hayırlı olsun diyorum'' ifadelerini kullandı.