İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrencilerin yaz etkinliklerine katıldı

Ataşehir'de öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle de gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 21 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında resmî/özel okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ortaokul ve liselerde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre faaliyetler gerçekleştirildi. Faaliyetlere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif etkinliklerle de gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 21 Haziran saat 10.00'da Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda etkinlikler düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da düzenlenen yaz etkinliğine katılarak çocukların faaliyetlerini gerçekleştirdiği atölyeleri gezerken öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanında fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini de desteklemeyi amaçlayan yaz etkinliklerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı etkinlikler ile alakalı olarak, “Özellikle 21 Haziran ile 2 Temmuz arasındaki zaman dilimi bu şekilde yapılandırıldı. 5 Temmuz'dan itibaren ise telafi etkinliklerimiz başlayacak. Genel çerçevemiz bu şekilde. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok yönlü kişisel zenginliklerini kullanarak, bakanlığımızın etkinlik kitaplarını ve çerçevelerinden de yaralanmak suretiyle uygulamaları gerçekleştirecekler” diye konuştu.

Sosyal etkinliklerin yanı sıra devam eden akademik eğitimlere yönelik de konuşan Levent Yazıcı, “Bu hafta mevcut olan temel eğitim, okullarımızda böyle başladı. Aynı zamanda ortaokullarımızda kurslarımız devam ediyor. Orta dereceli okullarımızın tümünde bu hafta sorumluluk sınavları ve telafi sınavları var. Aynı zamanda 25 Haziran'a kadar destekleme ve yetiştirme kurslarımız 12. sınıflarımız için devam ediyor. Bu çerçevede okullarımızda eş zamanlı olarak rehberlik eğitimleri veriliyor. Yine, bu hafta ve önümüzdeki hafta telafi çalışmaları devam edecek. Etkinliklerimiz gönüllülük esasıyla gerçekleşiyor, hiçbir öğrenci katılmak zorunda değil. Şunu da belirtmek lazım, gittikleri yerlerde bu etkinliklerden faydalanabilecekler. Verilerimiz, bulundukları illerde de kendilerine en yakın okullardaki etkinlikleri görme imkanına sahip olacaklar. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de yaz döneminde etkinliklere katılabilecekler” sözlerini ekledi.