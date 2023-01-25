İstanbul narkotik polisinden nefes kesen operasyon: Zehir tacirleri kaçarken kaza yapınca yakalandı

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarını takibe alan narkotik polisi buluşma noktasında baskın düzenledi. Adım adım takip eden polis satıcıları yakalarken, alıcılar ise kaçarken kaza yapınca yakayı ele verdi. Satıcıların aracından yaklaşık 1 milyon lira değerinde metamfetamin ele geçirildi. Nefes kesen o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ve narkotimler, Kağıthane Seyrantepe'de önceki gün saat 14.00 sıralarında uyuşturucu satıcılarının buluşma gerçekleştireceği bilgisine aldı. Bunun üzerine fiziki takip başlatan narkotik polisi, alıcı şahısların mavi bir araçla satıcıların ise siyah bir araçla geleceklerini öğrendi.

Narkotik polisi adım adım takip etti

Yapılan çalışma sonucu şahısları takibe alan polis, cadde üzerinde alıcı şahısların olduğu mavi aracın durdurduğunu ve içerisinden bir şahsın inerek bagajdan bir koli alıp taşıdığını gördü. Bir süre sonra mavi aracın da şahsın yürüdüğü yöne hareket etmesi üzerine narkotik polisi takibe devam etti. Tam buluşma gerçekleştirileceği esnada polis ekipleri, şahıslara baskın düzenledi. Kaçmaya başlayan şahıslarla aralarında yaya olarak kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra satıcıların olduğu siyah araç ele geçirilirken, içerisindeki şahıs ise yakalandı.

Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

Alıcı şahısların mavi araca binerek kaçmaya başlaması üzerine narkotik polisi kovalamacaya devam etti. Şahıslar sokak arasında ana caddeye inerek karşı sokağa geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan taksi onlara yandan çarptı. Çarpma sonucu savrulan alıcı şahısların aracı, park halindeki bir araca daha çarparak durabildi. Kazanın ardından şahıslar kaçmak istedi ama narkotik polis tarafından yakalandı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Piyasa değeri 1 milyon liralık uyuşturucu

Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, emniyete götürülürken, satıcıların aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan toplamda 4 kilogram 187 gram metamfetamin ele geçirildi. Narkotik polisinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği ve operasyonu derinleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar ise polis ekipleri tarafından tutanak tutulması sonrasında çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.