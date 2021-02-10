İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul polisinden çocuklara kışlık kıyafet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetim-öksüz çocuk ve ailelerine kışlık kıyafet hediye etti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz saatlerinde Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ekonomik durumu iyi olmayan yetim-öksüz çocuk ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Polis ekipleri çocuklara mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler hediye etti. Çocuklara kapıdan hediyelerini veren ekipler, ailelerle sohbet etti. Hediyesini alan çocuklar hemen üzerine giyerken, polis abileri çocukların hediyelerini açmalarına ve giymelerine yardım etti. Çocukların aileleri ise polis ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.