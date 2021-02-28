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İstanbul polisinden helikopter destekli trafik denetimi

İstanbul’da polis ekipleri, otoyolda helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, otoyolda helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Anadolu Yakası'nda helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde helikopterdeki polisler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Durdurulan sürücülere ceza kesildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 36 araç sürücüsüne toplamda 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

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