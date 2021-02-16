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İstanbul polisinden ‘kaputa vur' projesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında ısınmak için araç motor kısımlarına giren sokak kedilerinin korunması için ‘kaputa vur’ projesi hayata geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında ısınmak için araç motor kısımlarına giren sokak kedilerinin korunması için ‘kaputa vur' projesi hayata geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ısınmak için araç motor kısımlarına giren sokak kedilerinin korunması için ‘kaputa vur' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında hazırlanan klipte polis ekipleri görev aldı. Klipte sokakta yaşam mücadelesi veren kedilerin soğuk havalarda ısınmak için araçların motorlarının bulunduğu ön kaputlara girdikleri anımsatıldı. Kedilerin burada motor çalıştırılmasında telef olmalarının ve yaralanmalarının önüne geçilmesi içinse araca binmeden önce ön kaputa birkaç defa vurulması istendi.

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