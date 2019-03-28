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İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 1 - 26 Mart tarihleri arasında Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en kritik noktalarından biri ise tarihi Kapalıçarşı'da gerçekleştirildi.


Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kaçakçının gözaltına alındığı operasyonda zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıllık Tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi obje ele geçirildi.


Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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