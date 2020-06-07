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İstanbul sahillerinde sosyal mesafesiz yoğunluk

Korona virüsle mücadelede uzun bir aradan sonra kısıtlamasız bir hafta sonu geçiren İstanbullular, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Sahiller dolup taşarken, vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü.


Tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında atılan normalleşme adımıyla birlikte, İstanbullular uzun bir aranın ardından kısıtlamasız bir hafta sonu geçirdi. Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular ailelerini de alarak sahillere akın etti. Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih'te akşam saatlerinde vatandaşlar sosyal mesafe hiçe sayarak sahillerde piknik yaptı. 7'den 70'e bütün vatandaşlar yerlere bezler sererek evden getirdikleri yemekleri yedi. Kimi vatandaşlar da çocuklarını salıncakta salladı, kimisi top oynadı, kimisi ise yürüyüş yaptı.

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