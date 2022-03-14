İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nden moral gecesi

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin düzenlediği ‘Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde' adlı program, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir davet salonunda gerçekleşti. Programa İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetim Kurulu, çeşitli partilerin ilçe yöneticileri ve STK'lar katıldı. Dernek yönetim kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından program sanatçıların konserleri ile devam etti. Şehit ve gazi aileleri adına bağış toplanan programa çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

“İyi gününde, kötü gününde ekibimizle beraber destek olmaya çalışıyoruz”

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Sulu, “Şehit ve gazi ailelerimizin her türlü yanındayız. İyi gününde, kötü gününde ekibimizle beraber destek olmaya çalışıyoruz. Şehit ve gazi ailelerimizin bizden istediği tek bir şey vardı; ‘Biz moral ve motivasyon geceleri istiyoruz' diyorlardı. Onların istekleri doğrultusunda biz de ‘Şehidim Rahat Uyu Emanetin Emin Ellerde' programını hazırladık. İnşallah şehit ve gazi ailelerimize bu programda hem moral hem de motivasyon sunmuş oluruz” dedi.

“Şehitler bizim onurumuzdur, şehitler bizim haysiyetimizdir”

Dernek Başkanvekili Kadir Balık, “Biz bir futbol turnuvası yaptık üç ay önce. Şehitlerimizin yararına, şehitlerimizin adını duyurma babında. Çok büyük bir ses getirdi bu. Sonradan da lokma dağıtımı yaptık yine şehitlerimizin anısına. Orada da yine yönetim kurulu üyeleri Başkan Hakan Sulu, Genel Sekreterimiz Burcu Kara başta olmak üzere oradaydık. Şunu söylemek istiyorum şehitler bizim onurumuzdur, şehitler bizim haysiyetimizdir. Ne olursa olsun biz o bayrağı ölene dek taşıyacağız. Bizim sadece yapmak istediğimiz nokta şu; bu gece burada onların gerçekten sadece adını yaşatmak için buradayız. A partisi, B partisi, C partisi olarak değil, bu gerçekten bizim onurumuzdur” diye konuştu.

Derneğin Kültür Sanat Başkanı İlyas Çağlayan ise, “Bu akşam burada şehit ve gazi ailelerimiz için moral motivasyon gecesi düzenliyoruz. Daha öncesinde lokmalar dağıttık, Kur'an tilavetleri düzenledik ama istedik ki bir akşam da aileler, çocuklar gönüllerince eğlensinler, coşsunlar. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehit aileleri ve gazilerimize moral vermek öncelikli hedefimizdi”

Programa katılan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Onursal Başkanı Nur Ertürk, “Şehit aileleri yani geride kalanlar, moral ve motivasyon eksikliğini çokça yaşıyorlar ve bugüne kadar da böyle bir etkinlik yapılmamış. Biz yönetim olarak onların moral ve motivasyona çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Geride kalanların buna çok ihtiyaçları var. Hem şehitlerimizi anmak hem gazi aileleri ile birlikte olmak hem de onlara moral vermek öncelikli hedefimizdi. O yüzden de böyle bir gece düzenledik” diye konuştu.