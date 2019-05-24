İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul semalarında şimşeklerin ahengi gökyüzünü aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Büyükçekmece semalarında şimşeklerin gökyüzündeki ahengi kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Büyükçekmece semalarında şimşeklerin gökyüzündeki ahengi kameralara yansıdı.



İstanbul'da Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış dün gece etkili oldu. Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi'nde yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.