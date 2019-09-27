İstanbul Sinop Spor'dan görkemli açılış

'O sene bu sene hep birlikte BAL' sloganı ile yola çıkan ve bu sezon İstanbul Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan İstanbul Sinop Spor, Halkalı Çamlık Tesisleri'nde yaptığı açılışı töreni ile sezona merhaba dedi.

İstanbul Sinop Spor'un sezon açılışı etkinliğine Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, İstanbul Sinop Spor Başkanvekili Şenol Ercan, Başkan Yardımcıları Nurettin Kara Baş, Nazım Demiray, Raşit Şahin, Turgay Öztürk, Adil Yıldız, İstanbul Sinop Spor Genel Sekreteri Barbaros Baltacı, Muhasip Fatih Şahin, İstanbul Sinop Spor Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Üstünbaş, spor yazarı Atilla Gökçe, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sadık Söztutan katıldı.

Yusuf Günay, yaptığı konuşmada, Sinoplu olarak İstanbul Sinop Spor'a başarılar diledi ve her zaman İstanbul Sinop Spor'u desteklediklerini kaydetti. Yazar Atilla Gökçe de amatör kulüplere destek verilmesi gerektiğini belirterek, İstanbul Sinop Spor yöneticilerine teşekkür etti ve başarılar diledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, amatör spor kulüplerine daha önce verilen desteklere yenilerini ekleyerek sürdüreceklerin kaydederek, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İstanbul Sinop Spor'a başarılar diledi. Ellerinden gelen her türlü desteği spor kulüplerine vereceklerini belirten Kaymakam Turan Bedirhanoğlu, sporun önemine vurgu yaptı.

Rafet Orhan: "Camia olarak başarılı olmak için hedefe kilitlendik"

İstanbul Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, takımı bu yıl BAL'a, önümüzdeki yıl da 3. Lig'e çıkarmak için güçlü bir yönetim kurduklarını açıklayarak, camia olarak başarılı olmak için hedefe kilitlendiklerini dile getirdi. Özellikle yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Orhan, taşın altına elini koyarak Sinopluluk bilinciyle spor kulübüne sahip çıkan, destek olan yöneticilere teşekkür etti. Rafet Orhan, “Bu güzel organizasyonun oluşmasını sağlayan kıymetli yönetim kurulu üyelerimize ve açılışımızda bizleri onurlandıran değerli misafirlerimize, tüm taraftarlarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Sinop Spor Genel Sekreteri Barbaros Baltacı'nın sunumu ile gerçekleşen açılışta misafirlere 57 numaralı ve isimlerinin yazıldığı forma, atkı ve şapka hediye edilirken, törenin sonunda tüm katılımcılara Sinop'un yöresel yiyeceği olan keşkek ikramında bulunuldu.