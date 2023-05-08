İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil eden sporcular 1 altın 1 bronz madalya kazandı

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi judocuları 138 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil etti. Judo branşında çalışmalarını sürdüren minik sporcular katıldıkları ilk şampiyonadan 1 altın 1 bronz madalya kazandı. Antrenör Ayşegül Şimşekcan nezaretinde şampiyona katılan 5 minik judocu rakipleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Şampiyona katılan judoculardan Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazanan judocuları kutladı.