İstanbul Taksim'de hayran bırakan gün batımı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renk cümbüşünü gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da dün akşam Taksim Camii'nin arkasından Güneş'in batması izleyenleri mest etti. Yapımına devam edilen Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, çevredeki turistler ile vatandaşların o anları cep telefonları ile kaydettiği görüldü.