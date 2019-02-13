İstanbul trafiği en yoğun ikinci şehir oldu

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşayan kentler listesi açıklanırken, İstanbul'un listenin ikinci sırasında yer aldığı saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, şehirlerdeki trafik yoğunluğunu konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi INRIX verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul dünyada en çok trafik sıkışıklığının yaşandığı ikinci kent oldu. Böylelikle İstanbulluların yılda 6,5 gününü trafikte geçirdiği anlaşıldı. Araştırma 38 ülkede 220 kent ele alınarak hazırlanırken, listenin başına en çok trafik yoğunluğu ile Rusya'nın başkenti Moskova yerleşti. Listenin ilk beşinde yer alan diğer şehirler ise Bogota, Mexico City ve Sao Paulo olarak görüldü.

Türkiye'de yer alıp trafik yoğunluğu yaşayan diğer kentler ise Ankara ve İzmir olarak kaydedildi. Ankara listenin 11'inci sırasına yerleşirken, listenin 12'nci sırasında İzmir'in yer aldığı saptandı.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçen yıl trafik başlığı altında 200 bin 16 haber yansıması tespit edilirken, medyaya yansıyan haberler içerisinde trafik kazalarının başı çektiği görüldü. Sadece İstanbul trafiğinin ise 15 bin 989 haberle konuşulduğu saptandı.