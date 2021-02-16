İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul trafiğindeki son durum havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan karlı hava araç ve yaya trafiğini de etkiledi, trafikteki son durum ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan karlı hava araç ve yaya trafiğini de etkiledi, trafikteki son durum ise havadan görüntülendi.


Hafta sonu itibariyle İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve karlı hava bugün de etkisini sürdürdü. Yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını trafiğe çıkarmamayı tercih etti. İBB trafik veri sisteminde trafik yoğunluğu işe gidiş saatinde yüzde 49 olarak kaydedildi. Araçlarını trafiğe çıkarmayan sürücüler toplu ulaşımı tercih edince duraklarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu. İstanbul trafiğindeki son durum ise havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.