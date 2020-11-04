İstanbul Ümraniye'de Elmalıkent'in bir kısmı riskli alan ilan edildi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım"Elmalıkent mahallemizi Belediye vatandaş el birliği ile beraber yapacağız" dedi. Ümraniye'deki riskli alan havandan görüntülendi.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan bir kısım alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile riskli alan ilan edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, o alanla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Yıldırım, alınan riskli alan kararının vatandaşların lehine olacağını ifade ederek, vatandaşlarla el ele vererek bölgede bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi. Öte yandan riskli alan havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Elmalıkent Mahallesi'nde ilan edilen riskli alanla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Yıldırım; “Elmalıkent Mahallesi'nin yüzde 5'lik bir kısmı riskli alan ilan edildi. Yani şöyle, biliyorsunuz bizim 2B'den gelen mahallelerimiz, 2B'lerin tapuları daha önce halledilmişti, vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştu. Sonra da imar planı bundan önceki dönemde arkadaşlar tarafından mecliste, hem de muhalefetin de birlikte hareketi ile hem Ümraniye meclisinde hem de anakent meclisinden çıkmıştı. Fakat bir sebeple 1/1000'likleri iptal olmuştu. Bizde onu şimdi yine bugün arkadaşlar imar planlarını inşallah belediyede yine mecliste tasdikini yapacaklar. Ama o arada da bir uygulama yapalım istedik. Çünkü çok bilgi kirliliği var o tür mahallelerimizde. Bir türlü imar planı çıktığı halde, zamanında iki sene evvel, üç sene evvel, bir türlü inşaatlara maalesef başlanamamıştı. O sebeplerden bir tanesi de üzerilerinde tedbir vardı. O tedbiri de biz belediye olarak müdahil olduk. Bir yer satın aldık. Çok şükür beş tane mahkeme tedbirini, mahkemelik olmayan 2B arazileri üzerinden de kaldırmış olduk. Şimdi inşaat yapmaya mani bir hal kalmadı. Bir de bir uygulama yapalım istedik. Yani Ümraniye Belediyesi, Şehircilik Bakanlığı ile birlikte ele ele vererek bir uygulama yapalım, sadece riskli alan ilan edilmesinin sebebi, oradaki imar haklarımızı tam koruyarak yapmak ve bir an evvel yapmak. Vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek inşallah. Orada da bir tanıtım ofisi yaptık, bilgilendirme ofisi, hep beraber inşallah orada bir uygulama yapacağız. Çünkü yer çok büyük yer, 8 milyon metrekarelik bir arazi. Binlerce vatandaşımızı ilgilendiren bir yer. Orada bir uygulama yaparsak, böylece vatandaşlarımız ne yapıldığını görecek inşallah.

Vatandaşlarımızla bilgi kirliliğini kaldırarak, gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Sadece onunla alakalı 750-1000 konutluk uygulama alanı orası, altı tane adadan oluşan. Onun da 6306 biliyorsunuz dönüşüm yasası, o yasada elde edeceğimiz haklar da vatandaşın lehine olduğu için böyle bir uygulamaya geçtik. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. O bölgede yani vatandaşın istemediği arzu etmediği hiçbir şeyi yapmayacağız” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanlığı'nden Riskli Alanla İlgili Açıklama

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın yanında Ümraniye Belediyesi'nden de ilgili alanla ilgili teknik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ise şöyle;

“Ümraniye İlçesi, Elmalıkent Mahallesi'nde 03.11.2020 tarihinde ilan edilen riskli alan toplam 1 milyon 223 bin 142 metre kare alana sahip Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde 62 bin 503 metre kare büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Yine aynı plan dâhilinde bulunan Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahallelerini kapsayan alanın büyüklüğü ise 8 milyon 82 bin 590 metre karedir. Sonuç olarak ilgili karar ile ilan edilen riskli alan Elmalıknet Mahallesi'nin yüzde 5'lik kısmını ve tüm plan alanının da sadece yüzde 0,8'lik kısmını kapsamaktadır.

Riskli Alan ilan edilen bölgelerde amaç mülk sahiplerinin 6306 sayılı kanun kapsamındaki desteklerden faydalanması ve çoğunluk mülk sahiplerinin alacağı kararların daha hızlı hayata geçirerek halkın en kısa sürede güvenli, değerli ve mühendislik çalışmaları eksiksiz binalara kavuşmasını sağlamaktır.

Bu riskli alan ilanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi'nin tüm plan alanına örnek olacak bir proje geliştirerek alanın tamamındaki mülk sahiplerinin yapacağı kentsel dönüşüm projeleri için destek ve öncü olmayı hedeflemektedir.

Bu riskli alan ilanı haricinde bölgede planlanan başka bir riskli ya da rezerv alanı çalışması bulunmamaktadır. Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli ve rezerv alan ilanlarının faydalı olacağını düşünen mülk sahiplerinin talepleri değerlendirmeye alınabilecektir.

Riskli alanlarda yapılacak çalışmalar ve uzlaşma faaliyetleri mülk sahiplerinin çoğunluğu ile alınan kararlar doğrultusunda devam edecek olup, tamamı tapulu alan arsalarda mülk sahiplerinin bir hak kaybı olamayacak, mevcut tapulu arsalarından imar planlarına göre alacakları inşaat haklarına göre hesaplamalar yapılacaktır.

Yapılacak çalışmaların gecekondu uygulamaları ile herhangi bir ilgisi olmayıp, Türkiye'nin tamamında tapusu olan mülk sahiplerinin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları ile aynı yöntemler ile uzlaşma faaliyetleri devam edecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi yine Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde bir Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni faaliyete geçirecektir. Bu ofis tüm Ümraniye halkının kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına cevap vermek, kentsel dönüşüm ile ilgili doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmalarını temin etmek amacıyla yapılmıştır.”