İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Üniversitesi basın arşivini paylaştı

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.



İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarihi yerel ve ulusal gazete arşivini internet erişimine açtı. Yapılan bilgilendirmede; Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında yürütülen hizmet ile araştırma yapmak isteyenler için 1928-1942 arasında yayınlanmış 581 bin 106 sayfadan oluşan 55 yerel ve ulusal gazetesini OCR tekniği ile tarayarak sanal dünyaya yükledi.


Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Basın arşivimiz "Gazeteden Tarihe Bakış Projesi" ile araştırma dünyasının hizmetine sunuluyor. Projede 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete (581 bin 106 sayfa) OCR tekniği ile taranarak http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/ adresinden kullanıcı erişimine açıldı. Hayırlı olsun."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.