İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da akademik açılış heyecanı

Rektör Aydın, “Üniversitemizin 2021 yılı doluluk oranı ise yüzde 96 olarak gerçekleşmiştir, toplam öğrenci sayımız 32 bin 875'e ulaşmıştır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı. Konuşmalardan önce Cerrahpaşa Hastanesi'nin salgın döneminde yaptığı çalışmalarını gösteren bir video gösterimi yapıldı.

Ardından kürsüye çıkan ve geleceği şekillendirmenin eğitimden geçtiğini anlatan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Yetenekli, üretken, aydınlık beyinlerin potansiyelini açığa çıkarmanın yolu eğitimden geçmektedir. Bugün, tüm dünyada en üst düzeyde eğitim veren kurumlar ise üniversitelerdir. Üniversiteler, toplumsal gelişimin merkezinde yer alan ve geleceğe yön veren birer eğitim yuvası olmanın yanında bilgiyi üreten, onu teknolojiye dönüştürerek topluma kazandıran yapılardır. Üniversitemiz, bu yıl da en iyilerin ilk tercihi olmuştur. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 Yılı Yerleştirme Sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 200'e giren 10 öğrenci üniversitemizi tercih etmiştir. İlk binde yer alan öğrencilerin büyük çoğunluğu da Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin Türkçe ve İngilizce Programlarına yerleşmiştir. Öte yandan YÖK Mezun Başarı Atlası verilerine göre, bu yıl Tıpta Uzmanlık Sınavlarında en yüksek puanları alan genç hekimlerimiz, Cerrahpaşa mezunlarıdır. Üniversitemizin 2021 yılı doluluk oranı ise yüzde 96 olarak gerçekleşmiştir. Bu eğitim öğretim döneminde yerleşenlerle birlikte, öğrenim seviyelerine göre; lisans düzeyinde 18 bin 411, ön lisans düzeyinde 9 bin 901, yüksek lisans düzeyinde 2 bin 324 ve doktora düzeyinde 2 bin 239 kayıtlı öğrenci olup, toplam öğrenci sayımız 32 bin 875'e ulaşmıştır” diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde İstanbul Teknokent'i çok önemsediklerini mezun ve öğrencilere ait toplam 30 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. Rektör Aydın, “Bugün ulusal ve uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren bir Üniversite isek bu, elbette ki kurumuna inanan, aidiyet hissi yüksek akademisyenlerimiz sayesindedir. Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte geride kalan üç yılda, akademisyenlerimiz bilimsel araştırmalarını ürüne dönüştürerek toplum yararına sunmak için üstün çaba sarf etmiştir. Bu çabaların neticesinde gerçekleşen buluşlarla geliştirdikleri yeni tedavi yöntemleri, Üniversitemize kazandırdıkları patentler, akademik faaliyetleri sonucu aldıkları uluslararası ödüller, yürüttükleri iç ve dış kaynaklı projeler, uzun araştırmaların sonucu olan bilimsel yayınlar; Üniversitemizi ülkemizin ve dünyanın önemli markalarından biri hâline getirmiştir” dedi.

“İlk akıllı bebek bezi patentini aldık üretime başladık”

Üniversitelerinin uluslararası arenada çok sayıda patent aldığını belirten Aydın, “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerimizin ortak çalışmaları sonucunda geliştirdikleri “Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi” başlıklı buluşları, Avustralya Patent Enstitüsü tarafından onaylanarak uluslararası patent almıştır. Öte yandan Üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan ‘akıllı bebek bezi' patentlenerek üretim hakkı ticari bir işletmeye verilmiştir. Üniversitemiz patent ortağı ve pay sahibi olmuştur” şeklinde konuştu.

Salgında başarılı çalışmalara imza attıklarını anlatan Aydın, “Salgın sürecinde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültemize burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz çalışanlarının insanüstü gayreti ile salgına yönelik mücadelede adeta bir merkez üssü haline gelmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyunun takdirini kazanmış ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında konu edilmiştir” diye belirtti.

“Veterinerlik fakültesi Türkiye ve Dünya'da öncü durumda”

Veterinerlik fakültesinin dünyada adından söz ettiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, “Hayvan Hastanesi'nin de çalışmalarına başlanmış ve tüm uygulama projeleri hazırlanmış durumdadır. Hastane içerisinde şu ana kadar Veteriner Fakültesi bünyesinde yer almayan, Türkiye'de hatta dünyada ilk olabilecek hayvan sağlığı ile ilgili merkezlerin yanı sıra; anjiyo ünitesi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, at MR'ı gibi yeni ve spesifik alanların da bulunması planlandı. Hedefimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin gelecekte Türkiye'de ve hatta dünyadaki Veteriner Fakülteleri Hastaneleri içerisinde öncü olan rolünü ön plana çıkartmaktır. Hayvan Hastanemizin yalnızca yerel hastaların kabul edildiği ve tedavilerinin yapıldığı bir hastaneden ziyade, uluslararası alanda da önemli bir merkez haline gelmesini hedeflemekteyiz. Amacımız mevcut Veteriner Fakültesi'ni yeniden inşa etmekten ziyade, Veteriner hekimliğin ve hayvan sağlığı hizmetlerinin en üst teknolojik imkanlara kavuşturularak geliştirilmesine katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından salonda pandemide çocuk psikolojini anlatan kısa süreli bir ders işlendi.