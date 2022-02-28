İstanbul Üniversitesi'nde ‘Sükut İkrardan Gelmez' fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) 28 Şubat postmodern darbesini fotoğraflarla anlatan ‘Sükut İkrardan Gelmez' fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul Üniversitesi ve Hukukçular Derneği tarafından “Sükut İkrardan Gelmez” fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda açılan sergide 28 Şubat postmodern darbesini anlatan 50 kare yer aldı. Türkiye Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda yapılacak olan “25. Yılında 28 Şubat” başlıklı panel öncesinde sergi alanını gezdi. Sergiye dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi.

"Toplam 50 adet fotoğraftan oluşuyor”

Sergiyle alakalı bilgiler veren Hukuçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı olan Avukat Işıl Eren Alioğlu, “Bu sergi İstanbul Üniversitesi ve Hukukçular Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Bugün bir sergi ve panel programımız var. Bu sergiyi 28 Şubat'ın 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenledik. Bu sergideki fotoğrafları o zaman bizzat çeken basın mensuplarından teliflerini satın alarak açtık, fotoğrafların altlarına yazılar ilave ettik. Bu yazıları da Avukat Zeynep Kolaç Yağış hazırladı. O fotoğrafları büyüterek bir sergi haline getirdik. Toplam 50 adet fotoğraftan oluşuyor” dedi.