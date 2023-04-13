İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı:” Binanın sahiplerinin de mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var”

Güngören'de çöken binada incelemelerde bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı,” Bu bölge tamamıyla boşaltılıp kentsel dönüşüm alanı olarak belediyemiz tarafından bir revizyona geçecektir. Dolayısıyla bu tür eski yapılarında bir an önce kentsel dönüşüme alınmasının ne kadarda faydalı olduğunu gösteriyor. Bu binanın sahipleri de mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var. Bina bu haldeyken bile insanlarımız mevcut idari işlemi iptal ettirmek için mahkemelere gidebiliyorlar” dedi.

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm çerçevesindeki metruk bina saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken bina 5 aracın üzerine devrildi. Aracın içerisinde kalan bir kişi ekipler tarafından araçtan sağ olarak kurtardı. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı'da olay yerine gelerek incelemede bulup yetkililerden bilgi aldı. Binanın park halindeki araçların üzerine devrildiğini belirten İstanbul Vali yardımcısı Şevket Atlı, “Daha önce yıkım kararı alınmış olan bir binada yıkım olayı meydana gelmiştir. O esnada binanın önünde park halinde bulunan 5 araçta maddi hasar meyana gelmiştir. Yine araçların bir tanesinin içerisinde sıkışan Emre Öztürk isimli bir vatandaşımız da hafif yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burası şubat ayında alt yapısı kesilerek boşatılan yerlerden bir tanesi. Bu bölge tamamıyla boşaltılıp kentsel dönüşüm alanı olarak belediyemiz tarafından bir revizyona geçecektir. Dolayısıyla bu tür eski yapılarında bir an önce kentsel dönüşüme alınmasının ne kadarda faydalı olduğunu gösteriyor. Çok şükür içerisinde yaşayan kimse yoktur” diye konuştu.

"Bu binanın sahipleri de mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var"

Bina sahiplerin mahkemede yıkım kararını iptal ettirmek için dava açtıklarını söyleyen Atlı, “Tabi bu binanın sahipleri de mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var. Bina bu haldeyken bile insanlarımız mevcut idari işlemi iptal ettirmek için mahkemelere gidebiliyorlar. 4 katlı bir bina aynı zamanda iş hanı olarak da kullanılan bir bina. Bu tür binaları ne olur bir an önce boşaltalım ve belediyemize destek olalım. Mayıs ayında belediyemiz tarafından bu bina yıkılacaktı” dedi.