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İstanbul Vali Yerlikaya'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Elazığ’da meydana gelen 6.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Yerlikaya, “AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısını Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile yaparken, Elazığ'daki deprem haberini aldık. Başta Elazığ olmak üzere, yurdumuzun önemli bir kesiminde hissedilen depremi yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

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