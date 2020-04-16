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İstanbul Valiliğinde online il asayiş toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, online olarak il asayiş toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri ile şehrin güvenlik hizmetleri değerlendirildi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden yaptığı açıklamada, “İl asayiş toplantımızı gerçekleştirdik. Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizle şehrimizin güvenlik hizmetlerini değerlendirdik. Huzur ve güvenlik hep önceliğimiz oldu. Covid-19 salgınıyla mücadelede güvenlik güçlerimiz çok özverili çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandan toplantı korona virüs salgını nedeni ile online olarak yapıldı.

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