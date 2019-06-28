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İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma

İstanbul Valiliği, Boğaz’daki gürültü kirliğinin önüne geçmek için gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarının aşılıp aşılmadığının kontrol edileceğini, sınırı aşan deniz araçlarına idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Boğaz'daki gürültü kirliğinin önüne geçmek için gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarının aşılıp aşılmadığının kontrol edileceğini, sınırı aşan deniz araçlarına idari para cezası uygulanacağını duyurdu.


İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine neden oldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Sektör temsilcilerinin iştirakleriyle bugün yapılan toplantıda, deniz araçlarının gürültü değerlerinin 3 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatının öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapıldı. İstanbul Valiliğinden, toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde çeşitli kaynaklardan Valiliğimize intikal eden şikâyetlere göre; İstanbul Boğazı'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı, çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmaları Valiliğimizce başlatılmıştır. Sektör temsilcilerinin iştirakleriyle bugün yapılan toplantıda bahse konu deniz araçlarının gürültü değerlerini 03 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatının öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince boğaz hattında yoğun denetimler yapılacak, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan deniz araçları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Söz konusu denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Sınır değerleri aştığı tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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