İstanbul Valiliğinden polise yönelik saldırıya açıklama

İstanbul Valiliği Bağcılar'da polis aracına düzenlenen 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. O açıklamada olayla ilgili 3 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz” denildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı. 1 polisin tedavisi sürerken ağır yaralı olan evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 14.00'de Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narkotimlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan polis memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir” denildi.

“Emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz”

Açıklamanın devamında ise “Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B. olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli O.I. ve K.A. adlı şahıslar 1 adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan 1'i pompalı tüfek olmak üzere 3 adet silah ele geçirilmiştir. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.