İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya emniyet personelini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde emniyet personellerini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğünde emniyet personellerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, ziyaret esnasında emniyet personelinin yeni yılını kutladı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Bulunan Trafik Şube Denetleme Müdürlüğüne gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emniyet personellerini ziyaret etti. Ziyarete İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de eşlik etti. Ardından Şube Müdürlüğüne girerek içerideki personelleri ziyaret eden Vali Yerlikaya, emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.