İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kent genelinde yapılan korona virüs denetimlerine ilişkin bilançoyu açıkladı.

Yerlikaya, 27 bin 86 denetim yapıldığını ve 12 işletmenin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 27.086 denetim yapıldı. İzolasyon kurallarına uymayan 123 kişi tespit edildi. 384 kişi/işletmeye uyarı verildi. 111 kişi/işletmeye para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.