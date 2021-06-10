İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi toplantımıza başladık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müsilaj kirliliğine karşı Valiliğimiz bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşlar, İBB ve yerel yönetimler, Sahil Güvenlik, meslek odaları, OSB yetkilileri ile birlikte 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi' toplantımıza başladık" dedi.