İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ”Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi başsağlığı diliyorum”

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mesut Yılmaz içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, “Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.