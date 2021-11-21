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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Nejat Baba'yı oğulları ve ailesiyle özlem ile andık”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8 yıl önce hayata gözlerini yuman Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur’u ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8 yıl önce hayata gözlerini yuman Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur'u ziyaret etti.


Ziyarete ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Hayatını, insanları güldürmeye adayan büyük Usta Nejat Uygur'u anmak için Eşim Hatice Nur Hanımla birlikte, büyüğümüz Necla Uygur'u evlerinde ziyaret ettik. Aramızdan ayrılışının 8.yılında Nejat Baba'yı oğulları ve ailesiyle özlem ile andık” ifadelerini kullandı.

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