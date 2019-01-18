İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilere karne dağıttı

Velilere çocuklarını daha çok kucaklayarak başarılarını arttırmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Vali Yerlikaya, çocuklara ise “Size kar tatili vermedik ama 15 gün tatil veriyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte Bahçelievler Yayla İlkokulunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci Dönem kapanış programına katıldı. Programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti. Burada 1'inci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini veren Vali Yerlikaya daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci Dönemi'nin son günü olduğunu aktaran Vali Yerlikaya, “Az önce gözümüzün aydınlığı geleceğimiz olan çocuklara karnenizi verdik. Onların ilk karneleri. İlk karne heyecanlarına tanıklık ettik. Bugün İstanbulumuzda 6 bin 653 resmi ve özel okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz bu karne sevincine ulaştı. 146 bin öğretmenimize tüm velilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Velilere seslenen Vali Yerlikaya, “Bugün evimizde karne heyecanı var. Karnemizdeki notlarımız ne olursa olsun onlar bizim yavrularımız bizim geleceğimiz. Onların başarılarını arttırmak için çabalayacağız. Eğer karnelerinde şu an için arzu etmediğimiz notlar var ise yavrularımızı daha çok kucaklayarak başarılarını arttırmak noktasında daha çok gayret edeceğiz” dedi.

Sosyal medya üzerinden öğrencilerin kendisine attığı kar tatili mesajlarına da değinen Vali Ali Yerlikaya, “Kar tatili diye öğrencilerimize cevap veremedim. Ama bugün 15 koca gün tatil veriyoruz” diye konuştu.