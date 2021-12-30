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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TURKOVAC paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul’daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Artık Covid19'a karşı çok daha güçlüyüz. Türk bilim insanları tarafından üretilen TURKOVAC bugünden itibaren İstanbul'daki şehir hastanelerimizde uygulanmaya başladı. 1.doz ve dozu için hemşehrilerimiz Turkovac aşısı olabilir” ifadeleri kullandı.

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